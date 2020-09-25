الدوري الإيطالي.. إنتر ميلانو يتطلع لانطلاقة قوية بعد تدعيم صفوفه

رغم كونه بطل سابق ليوفنتوس، سواء كلاعب أو مدرب، يرغب المدير الفني الحالي لإنتر ميلان أنطونيو كونتي، أن يكون فريقه هو المنافس الأقوى والأكثر شراسة ليوفنتوس في محاولته للفوز بلقب الدوري الإيطالي للموسم العاشر على التوالي.









ويبدو أن انتقال التشيلي أرتورو فيدال إلى صفوف إنتر قادماً من برشلونة الإسباني لبى كثيراً من الاحتياجات الخططية لدى كونتي الذي يفتتح فريقه مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإيطالي غداً السبت، بالمواجهة مع فيورنتينا في الجولة الثانية من المسابقة.









وتأخرت بداية الموسم الحالي للدوري الإيطالي بسبب تأخر نهاية الموسم الماضي نتيجة توقف المنافسات في منتصف الموسم، بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.









كما تأجلت مباراة انتر أمام مضيفه بينيفينتو في الجولة الأولى من المسابقة إلى الأربعاء المقبل بسبب وصول الفريق إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي وتأخر انتهاء المسابقة الأوروبية، حيث خاض الفريق النهائي الأوروبي في 21 أغسطس (آب) الماضي وإن خسر الفريق النهائي 2-3 أمام إشبيلية الإسباني.









ورغم حصوله على المركز الثاني في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس وبلوغه نهائي الدوري الأوروبي في أول موسم له مع إنتر، هدد كونتي بالرحيل عن تدريب الفريق إلا في حالة تدعيم النادي لصفوف الفريق ببعض النجوم الجدد المميزين.









وشعر كونتي بالسعادة هذا الأسبوع لتعاقد النادي مع فيدال لاعب خط وسط برشلونة، والذي فاز تحت قيادته بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات سابقة عندما كان كونتي مدرباً ليوفنتوس الفريق الأسبق لفيدال.









كما ضم إنتر اللاعب المغربي الدولي أشرف حكيمي واللاعب الروسي المخضرم ألكسندر كولاروف.









كما استعاد إنتر اللاعبين إيفان بيريسيتش وجواو ماريو ودالبيرت ورادجا ناينجولان بعد انتهاء إعاراتهم لأندية أخرى، ولكنه قد يبيعهم خلال فترة الانتقالات الحالية التي تمتد حتى الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.









ويتطلع كونتي إلى إنهاء هيمنة يوفنتوس الذي سبق له أيضا الفوز معه بخمسة ألقاب في الدوري الإيطالي ولقب واحد في دوري الأبطال الأوروبي عندما كان لاعبا ضمن صفوفه.









وينتظر أن يواصل كونتي الاعتماد على البلجيكي النشيط روميلو لوكاكو في قيادة هجوم الفريق بجوار الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والمخضرم التشيلي أليكسيس سانشيز.









كما تأجلت مباراتا أتالانتا وسبيزيا الصاعد الجديد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم في الجولة الأولى من المسابقة، بسبب تأخر نهاية الموسم الماضي بالنسبة لكليهما.









ويحل أتالانتا ضيفا على تورينو غداً السبت في افتتاح مباريات الجولة الثانية، ثم يحل ضيفاً على لاتسيو يوم الأربعاء المقبل في مباراته المؤجلة من الجولة الأولى.









ويستضيف سبيزيا فريق ساسولو بعد غد الأحد ثم يحل ضيفا على أودينيزي يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة.









وكان يوفنتوس استهل حملة الدفاع عن لقبه المحلي بالفوز 3-0 على سامبدوريا في أول مباراة ليوفنتوس بقيادة مدربه الجديد أندريا بيرلو صانع ألعاب الفريق سابقاً.









ويبدو أن يوفنتوس أكمل صفوفه هذا الأسبوع بضم المهاجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة.









وكان فيدال قضى أربعة مواسم في صفوف يوفنتوس وساعد الفريق في 2012 على افتتاح مسلسل ألقابه التسعة التي أحرزها في الدوري الإيطالي خلال المواسم التسعة الماضية على التوالي.









ويمثل انضمام موراتا استكمالاً مميزاً لخط هجوم يوفنتوس القوي، الذي يضم أيضاً المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو الذي سبق له اللعب بجوار موراتا في صفوف ريال مدريد.









كما يضم هجوم يوفنتوس الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا الذي يأمل في أن يكون لائقا لمباراة الفريق بعد غد الأحد أمام مضيفه روما.









وكان نابولي أيضاً قدم بداية ناجحة في الموسم الحالي للمسابقة بالفوز 2-0 على مضيفه بارما. والآن ، يستعد نابولي لمواجهة ضيفه جنوى بعد غد الأحد.









وفي باقي مباريات الجولة الثانية، يلتقي سامبدوريا مع بينيفنتو وكالياري مع لاتسيو غداً السبت وفيرونا مع أودينيزي وكروتوني مع ميلان بعد غد الأحد وبولونيا مع بارما في ختام مباريات الجولة يوم الإثنين المقبل.



