مصطفى قمر يشوق جمهوره لعمل جديد

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نشر الفنان مصطفى قمر صورة جدية له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام ".







وعلق قمر على الصورة قائلاً: " Soon " وحازت الصورة على إعجاب الكثير، وعلق الجمهور قائلاً:" سوون كده فجأة !!! ياترى ايه المفاجأة" ، وكتب معجب آخر:" فاجئني محتاج اتفاجئي اليومين دول" ، وقال آخر:" انا بحبك جداا وفي انتظار عملك الجديد" .







يذكر أن قمر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذي طرحه منذ فترة، من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.







كان مصطفي قمر انتهى من تصوير أغنية "زحمة الأيام" مع عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعرى، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.





