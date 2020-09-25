حقيقة تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية

أوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنافذ التموينية.





وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن جميع السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بما فيها الزيت سليمة وآمنة تماما.





وشددت الوزارة على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات.



