أسعار اللحوم اليوم الجمعة 25-9-2020 في الأسواق المصرية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

 

استقرت أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة 25-9-2020، حيث يتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل  سعر  كيلو الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.

 

 

ومع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين فقد إستقرت أسعار اللحوم اليوم مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة.

 

أسعار اللحوم اليوم 

 

سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.

 

سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.

 

سعر كيلو السجق 110-125 جنيها .

 

وتراوحت اسعار كيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها 

 

وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها .

 

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها .

 

كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها .

 

 

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أسعار اللحوم شهدت حالة استقرار خلال الفترة الماضية بسبب مشروع البتلو الذي حقق طفرة في توفير اللحوم.

 

وتابع "القصير"،  أن إجمالي المبلغ الموجه لمشروع البتلو 2 مليار و100 مليون جنيه، وبعد توجيه الرئيس بدعم المشروع بـ 2 مليار جنيه يصبح إجمالي ما تم توجيهه للمشروع 4 مليارات جنيه.

 

واستكمل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "توسعنا في استيراد رؤوس الماشية المحسنة التي تحقق دخلًا إضافيًا ومكاسب للمزارع".

 

أخبار تهمك

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ حوالي 13 ساعة

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ يوم

الأهلي يهدد مدربه رينيه فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 15 ساعة

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يومين

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الجونة في الدوري المصري

منذ 40 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:25 ص

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

07:38 ص

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»