الطالع الفلكي الجُمعَه 25/9/2020..مَذَاق العَمَلْ!

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
أحمد يسرى
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*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الثامنة و8 دقائق صباح غدٍ السّبت بتوقيت القاهرة.
**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى التّاسعة و10 دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من  16 سبتمبر - 16 أكتوبر.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزّبرَة من 20 سبتمبر - 2 أكتوبر.

اليوم 15 تُوت قبطى ، 25 أيلول رُومى ، 8 صَفَر ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى: (إنتا بتشتغل إيه؟)- وأشتغل ليه ؟ أنا راجل غنى أوى (مَيِعْجِبْنِيشْ الرّاجل اللى مَبْيِشْتَغَلشْ).(حسن يوسف من فيلم حكاية 3 بنات-1968)

*القمر فى الجدى "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*القمر فى الجدي يعنى
عودة للعمل بكل جد واجتهاد لبؤرة الضوء من جديد حتى لو لم يكن المردود لهذا العمل مُجزياً أو فورياً ،أداء الواجبات الأسرية والإجتماعية والعمليّة دون تفكير فى التملّص منها،الحرص للتأكد من متانة الأرض قبل أن يطأها الجدى تُؤمّن له خطواته تجاه قمة الجبل الذى يتسلقه بمهارة العفاريت ،هذا الحرص يتسبب فى بطء زحل أبطأ الكواكب الذى يحكم الجدى لكنه يُوفّرالأمان والراحة للجدى المُتسلق من عواقب سقطة مُميتة ، لاتستخفّ بموظّف يتمسّك بالرّوتين وقوانين زحل وتظنه يعمل على تعطيلك فهو يحمى نفسه ويحميك ، تعطيلك عن الحركة السريعة يجعلك تتأكّد من متانة الأرض تحت قدمك لتأمن شرّالأخطاء ، ورُبّما صادفت فرصة لمكسب فى طريقك كما يحدث للجدى الذى يجد الأعشاب النادرة فى طريقه لقمّة الجبل تحقيقاً للمَثَل كل تأخيرة وفيها خِيرَة، على قَدّ فلوسهم عبارة لا يعترف بها الجدى الذى إعتاد نحت الصّخر بأظافره حُبّاً فى تذوّق طعم العمل و إثبات نفسه فمبدؤه الإيد البطّالة نجسة ، كما أنها فُرصة مُناسِبَة للبحث عن علاجات الطبّ البديل من الأعشاب خصوصاً تلك التى تُعالج أمراض الرّبو وأمراض التنفّس.

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.

برج الثور: إن كنت عازباً فقد يتم إستعراض شخصٌ ما كزوج/زوجة المستقبل، المُقابلات المُرتّبة أسريّاً قد تكون أكثرنجاحاً عن مساعيك الشخصيّة.

برج الجوزاء: قد تُتاح لك الفرصة لسداد ديون غارم أو مُحتاج والتى قد تكون صغيرة بالنسبة لك وثقيلة على المُحتاج ، فلا تبخل.

برج السّرطان: أفكارك المُبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.

برج الأسد: طاقة مرتفعة عليك تفريغها فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً ، أو مُمارسة رياضة بدنية إن كنت عازباً.

برج العذراء: الترفيه لايحتاج لإنفاق الأموال بالضرورة ، بإمكانك قضاء المساء أمام فيلم سينمائى قديم بعيداً عن مصاريف باهظة.

برج الميزان: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غيركلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك،يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.

برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد ، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.
 
برج القوس: أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة وتنظيف هالتك الأثيرية من تأثير سلبى قد يكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.

برج الجدى: وقت مُناسب للبحث عن وظيفة إضافيّة جانبيّة لكسب بعض القروش الحلال ولو كانت قليلة ، فكّر بإحتراف هوايتك التى تبرع فيها بجانب وظيفتك.

برج الدّلو: مساعدتك لزوجتك أووالدتك فى أعمال المنزل مفيد لتحسين الروابط الأسريّة ، القليل من المُساعدة فى أعمال المنزل لن يُؤذيك.

برج الحوت: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.

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