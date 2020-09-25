شاهد.. يارا تدعوا لجمهورها بيوم سعيد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنان الليبنانيه يارا ، صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر .



وكانت الصورة لبحر وسماء قامت بإلتقاطتها آثناء عطلتعا الصيفية وعلقت عليها قائلة :"اللهمَّ، أسعِد صباحنا بِكُلِّ خَيْرٍ نَنْتَظِرَه...صباح الخير" .



يعد فيديو كليب "شو بدو" الذي طرحته في منتصف شهر يونيو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب " ، أحدث أعمالها.


وكانت الفنانة يارا طلبت من جميع المواطنين الجلوس فى المنزل وعدم الخروج خوفا من فيروس كورونا، وتشجيعا للمواطنين على عدم الخروج، أطلقت يارا أغنية جديدة " خليك بالبيت" من الحجز المنزلى، وكتبت يارا قائلة: "جديد أغنية "خلّيك بالبيت" كلمات وألحان الكبير طارق أبو جود وان شاء الله تعجبكم والكلّ بيكونوا بالبيت ويلّى مش بالبيت ابعتولوا الأغنية".




يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، والفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي

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