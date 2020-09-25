لأول مرة منذ يونيو.. الإصابات بكورونا في روسيا تتخطي 7 آلاف حالة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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سجلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، أعلى مستوى لها منذ 23 يونيو الماضي، بعد بلوغها 7212، ليرتفع الإجمالي إلى 1.136.048 مليون.

وفي العاصمة موسكو، ارتفع عدد الإصابات الجديدة بنحو 50% إلى 1560 من 1050 في اليوم السابق.
وأعلنت السلطات 108 وفيات جديدة، ما رفع العدد الرسمي للوفيات إلى 20056.

واتخذت موسكو، البؤرة الرئيسية لفيروس كورونا في روسيا، الجمعة قراراً بإعادة بعض القيود التي  فرضتها في الربيع الماضي، بما في ذلك الحجر الصحي لمن يفوقون 65 عاماً.

ووفق عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، ستدخل الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى الحد من العدوى،  حيز التنفيذ يوم الإثنين.

وطالب الفئات المعرضة للخطر تتجنب الاتصال بالعائلة والأصدقاء الذين لا يعيشون معهم مؤقتاً
وقال إن "المشي في الهواء الطلق والتمارين بدنية لا يخضع لقيود".

كما توجه بحديثه إلى رؤساء الشركات لـ "المطالبة بشدة والتوصية" بإعادة العمل عن بعد لـ "أكبر عدد ممكن من الموظفين".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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