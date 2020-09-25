كلوب يتغنى بأداء شاكيري أمام لينكولن سيتي في الكأس

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
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أبدى مدرب ليفربول يورغن كلوب، إعجابه بأداء شيردان شاكيري خلال الفوز 7-2 على لينكولن سيتي الخميس، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم وقال إن موقفه في النادي المنافس في الدوري الممتاز "يبدو واعداً".


ولعب السويسري الدولي، الذي خاض مباراته الأولى بالتشكيلة الأساسية منذ كأس العالم للأندية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في مركز متأخر قليلا في وسط الملعب وافتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة بتسديدة رائعة من ركلة حرة من عند حافة منطقة الجزاء.


ولم يشارك شاكيري، الذي انضم إلى ليفربول قادما من ستوك سيتي في 2018، سوى في 42 مباراة بجميع المسابقات بعد أن تسببت الإصابات في ابتعاده عن حسابات كلوب.


وجاء انضمام تياغو ألكانتارا إلى خط وسط ليفربول المليء بالمواهب بالفعل ليزيد من صعوبة حصول شاكيري على وقت للعب لكن كلوب لم يشر إلى أن اللاعب السويسري خارج حساباته.


وقال المدرب الألماني "في البداية كانت مباراة مذهلة من شاكيري في مركز غير مألوف على ما أعتقد. لعب بشكل جيد.


"لا يوجد شك إزاء قدرات شاكيري، لم يكن هناك أي شكوك مطلقاً وفي هذه اللحظة كل شيء يبدو جيداً للغاية ويبدو واعدا وسنرى ما سيحدث".


ويلتقي ليفربول مع آرسنال في الدوري يوم الإثنين المقبل.

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