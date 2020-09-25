خطة وقائية من الحكومة لحماية طلاب المدارس من كورونا.. اعرفها

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
أحمد القاسم
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وضعت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، خطة وقائية لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-١٩"، الذي تحول لوباء عالمي خلال الأشهر الأخيرة.

يذكر أن الدولة اتخذت عدد من التحركات بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، في ظل استمرار حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي أدت إلى إغلاق المدارس خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ مارس 2020.

واستمرار ظهور الفيروس، سيجعل هناك شكل مختلف للعام الدراسي القادم الذي ينطلق يوم ١٧ أكتوبر القادم بمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي، وذلك كإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة الوباء وعدم انتقاله بين الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

الاكتشاف المبكر للحالات
ومن بين الطرق التي ستعتمد عليها وزارة التربية والتعليم لحماية الطلاب، التحليل الدوري لبيانات الغياب والحالات المكتشفة، متابعة المخالطين للاكتشاف المبكر للحالات والحد من انتقال العدوى، بجانب رفع الوعي لجميع الفئات المشاركة في العملية التعليمية بما فيهم أسر الطلاب.

تطبيق إجراءات منع الانتشار 
بجانب  الالتزام بإتباع التوصيات الخاصة بمنع انتقال العدوى بالمنشآت التعليمية، تطبيق دليل مكافحة الأمراض المعدية وخاصة الكورونا المستجدة عند إعادة فتح المدارس، وتطبيق إجراءات غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، وكذلك التهوية الجيدة واستخدام الأغراض الشخصية فقط.

دور المعلمين في الخطة
وسيكون هناك دور هام للمعلمين في تلك الخطة فسيعملون على تنظيم دخول الطلاب بشكل آمن للفصل والجلوس بالطريقة التي تضمن عدم انتقال العدوى، كما على التباعد الجسدى بينه وبين الطلاب على أن يجلس كل طالب في ديسك منفصل، وخروج الطلاب لتناول الطعام فى فسحتين بتوقيتات مختلفة.

 
معاملة خاصة للكمامات 
أما وزارة الصحة والسكان قررت التعامل مع الكمامات والمناديل الورقية المستعملة والمخلفات الطبية بالمدارس على أنها نفايات خطرة وسيتم تجميعها فى أكياس حمراء، مع تشكيل لجنة بكل مدرسة تكون مختصة بالإشراف على التخلص الآمن من تلك النفايات منعا لانتقال أى عدوي، على أن يتم تدريب مسئولى الإدارات التعليمية من قبل المديريات والإدارات الصحية على كيفية التعامل مع النفايات الخطرة وأضافت أنه سيتم الحرص على تطهير وتهوية جميع الأماكن يوميا.

قياس درجة حرارة الطلاب
وألزمت وزارة الصحة إدارات المدارس بقياس درجة حرارة كل تلميذ قبل صعوده للباص المدرسى، بعد استلامه من ولى الأمر، ضمانا لعدم وجود أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ووجهت الوزارة أولياء الأمور بعدم إرسال أطفالهم للمدرسة حال ظهور أعراض مرضية عليهم.

غرف عزل بالمدارس 
وألزمت الوزارة المدارس بتوفير غرفة للعزل المؤقت عند الاشتباه في إصابة أحد الطلاب أو العاملين، مع جلوس أحد المشرفين مع الطفل لحين حضور الطبيب المختص وولي الأمر وإحالة الحالة للمستشفى ويراعى تطهير الأيدي وارتداء الكمامات.

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