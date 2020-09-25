دعما لموقفها بمواجهة تركيا.. وزير الخارجية الأمريكي في اليونان الأسبوع المقبل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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يتوجه مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الأسبوع المقبل إلى اليونان، في زيارة يعرب خلالها عن دعم بلاده لأثينا في نزاعها الحدودي مع أنقرة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن "زيارة بومبيو إلى اليونان تندرج في إطار جولة أوروبية بين 27 سبتمبر الجاري و2 أكتوبرالمقبل، وستشمل كذلك إيطاليا أين ستكون له أيضاً محطة في الفاتيكان يبحث فيها ملف الحريّات الدينية، وكرواتيا".

وفي زيارته الثانية في أقل من عام إلى اليونان، سيتوجه الوزير الأمريكي إلى تيسالونيكي، شمال، وجزيرة كريت أين سيلتقيه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن بومبيو سيشدد في اليونان، على التزام واشنطن وأثينا تعزيز الأمن والسلام والازدهار في شرق البحر المتوسط، وسيحتفي بالعلاقات اليونانية الأمريكية الأقوى منذ عقود، وسيزور في كريت، القاعدة البحرية لحلف شمال الأطلسي في خليج سودا.

وزار بومبيو قبل أسبوعين قبرص، أين حض تركيا على وقف الأنشطة التي تُثير توتّراً في شرق البحر المتوسّط، داعياً جميع الأطراف إلى انتهاج السبل الدبلوماسيّة.

ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية حول موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.

ولكن منسوب التوتّر بين اليونان وتركيا تراجع الثلاثاء، مع إعلان البلدين عزمهما على استئناف المفاوضات الثنائية قريباً.

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