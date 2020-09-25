"عدى الكلام" لسعد المجرد تتخطى 80 مليون مشاهدة





أغنية "عدى الكلام" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتصدرت الأغنية قائمة التوب 5 عبر تطبيق أنغامي فى مصر والمغرب.





وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" شكله مش موضوع بسيط .. فيه غدر وفيه حوارات .. ده أنا بسهر بالساعات .. كل ده بيحصل أوام".







وكان سعد لمجرد قرر تأجيل طرح الكليب بسبب وفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا :"احتراما ‏لروح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى.. سيتم تأجيل موعد طرح العمل الجديد، وسأخبركم قريبا بالموعد.. اللهم ارحم السيدة رجاء ‏الجداوى، واجعل مثواها الجنة" .





نجحت أغنية "عدى الكلام" للفنان سعد المجرد في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت نسبة مشاهدتها الـ 70 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".