افتتاح 5 مساجد جديدة في محافظة قنا.. تعرف على أماكنها

أعلنت مديرية اوقاف قنا، افتتاح 5 مساجد، اليوم الجمعة، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 77 مسجدًا في 13 محافظة، في وافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وذلك بعد افتتاح أكثر من 50 مسجدًا الجمعة الماضية فى عدد كبير من المحافظات.





وأعلنت مديرية الأوقاف بقنا، انه سيتم افتتاح مسجد الشيخ على محمود الإسمنتي نقادة، مسجد الزهراء بشلاو بنقادة، المسجد العتيق بدنفيق، مسجد الشيخ عبد المقصود الخطارة نقادة كوم الضبع، مسجد اسماعيل عمار المقارين قوص.









وتضمنت خريطة المساجد المقرر فتحها كاملًا على مستوى الجمهورية













مديرية أوقاف البحيرة





1 محلصا شبرا خيت





2 الهداية محطة التحرير بدر





3 الفتح – برقاما – إيتاي البارود





4 عمر بن الخطاب - سليم طوبيان - دمنهور





5 التقوى بالمدينة وادي النطرون





6 القاضي تبع نديبة دمنهور





7 الوقف الغربي الرحمانية





8 ايزبيلاه شبرا خيت





9عمر بن الخطاب سليمان شلبي





10 بولين الكبير كفر الدوار





11 قرية النحاس كفر الدوار





12 36 الخمسين





13الوسطانى قرية البريجات كوم حمادة





14 نور الإسلام كوم شريك كوم حمادة





15 محفوظ العكريشة كفر الدوار





16 مسجد التقوى – زاوية أبو شوشة – الدلنجات













مديرية أوقاف سوهاج





17. آل همام بخيت





18. القصاصين





19. ام العمد نجع مازن غرب البلينا





20. العاشر من رمضان روافع العيساوية المنشاة





21. الرحمن الغندفلى بندر المنشاة





22. السعادة السلمانى البلينا





23. الرحمن ال شلبى السلمانى البلينا













مديرية أوقاف القليوبية





24. مسجد محمد موسى العطار





25. مصطفى أفندي





26. هاجر الإصلاح الزراعي سوارس. قليوب













مديرية أوقاف الدقهلية





27. ابو الفرج عزبة ابو الفرج بنى عبيد





28. الهدي عزبة التل بنى عبيد





29. مسجد احمدية أبو الفتوح بلقاس





30. الويش بعزبة الويش بلقاس





31. الشماشرجي – مركز منية النصر













مديرية أوقاف كفر الشيخ





32. عمرو بن العاص عزبة فؤاد رجب فوة





33. الدوايدة الجديد مطوبس





34. 52 الكبير بقرية المنصورة الحامول غرب





35. زهير المحطة – قلين





36. مسجد سيدى أحمد ربيع













مديرية أوقاف المنيا





37. الرحمن عزبة محجوب طوخ المنيا





38. محمد سيف نايف عزبة ابراهيم ابو بكر





39. السلام زهرة المنيا





40. النور عزبة المرح طوخ المنيا





41. على بن ابى طالب عزبة السلطان





42. ال رحاب عزبة حربى صفط الغربية





43. مسجد التقوي تل حمد –





الإسماعيلية









مديرية أوقاف أسيوط





44. البارودة بنى شعران منفلوط





45. النور نزلة مصطفي – ديروط





46. الحسين النهاية ديروط





47. المصحون دير القصير – القوصية





48. آل طنطاوى – سلام





49. الرحمن حوض الرمل نجع خضر – ديروط





50. الشيخ مناع – سلام





51. التقوي بنى محمد – ابنوب













مديرية أوقاف المنوفية





52. عبد المعطى ماضى كفر طبلوها تلا





53. ابراهيم سالم الكوم الاخضر شبين الكوم





54. على سالم اجهور قويسنا





55. القبلي دناصور الشهداء





56. بحبح كفر ابو راقية اشمون













مديرية أوقاف الشرقية





57. منشأة قاسم – درب نجم – شرقية













مديرية أوقاف أسوان





58. عمر بن الخطاب الرديسية ادفو





59. النور الفقرا الخولي ادفو





60. النصر الشيخ هارون اسوان













مديرية أوقاف قنا





61. الشيخ على محمود الإسمنتي نقادة





62. الزهراء بشلاو نقادة





63. العتيق دنفيق





64. الشيخ عبد المقصود الخطارة نقادة كوم الضع





65. اسماعيل عمار المقارين قوص













مديرية أوقاف الفيوم





66. الايمان مفارق طهطا ابشواى





67. المهدى ابو دتعاش اشواى





68. ابو زيد محمد سيلا مركز الفيوم





69. عزبة على صالح سترو ابشواى





70. العبدانية مطرطارس سنورس













مديرية أوقاف الجيزة





71. محمد ابو الزهور ميت قادوص





72. الرحمة حدوقة ام الدنيا منشاة القناطر





73. السيوفى الدبركى سقارة - البدرشين





74. التوبة شارع عبد الباقى الماذون الصف





75. سيدى خلاف البرغوتى العياط





76. المكربل طموة الحوامدية



