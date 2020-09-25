طقس اليوم.. رياح نشطة في سيناء وجو مائل للحرارة على القاهرة

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية ليندا عبد اللطيف عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، حالة الطقس اليوم الجمعة.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري ومعتدلًا على السواحل الشمالية، وفي جنوب سيناء فسيكون شديد الحرارة مع رياح نشطة قد تتسبب في اضطراب الملاحة البحرية، وعلى شمال الصعيد فسيكون الطقس مائلًا للحرارة، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد.





وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 33 والصغرى 23

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 24

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 24

بورسعيد العظمى 30 والصغرى 25

دمياط العظمى 30 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 23

السويس العظمى 33 والصغرى 23

العريش العظمى 31 والصغرى 24

طابا العظمى 33 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 21

شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 30

الغردقة العظمى 37 والصغرى 28

الفيوم العظمى 34 والصغرى 24

بني سويف العظمى 34 والصغرى 24

المنيا العظمى 35 والصغرى 24

أسيوط العظمى 35 والصغرى 24





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة.





وقالت الهيئة في بيان لها، إن نسبة الرطوبة تصل إلى 70 % لتعود لتصل إلى معدلاتها الطبيعية، ما يساهم في تحسين حالة الطقس بشكل عام.





وأوضحت أن البلاد تشهد طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.





وأكدت، أن جنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.





وليلا، تتوقع الهيئة أن يسود طقس لطيف على معظم أنحاء البلاد بينما يكون معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، وهي: شبورة صباحا مع سقوط أمطار خفيفة 30% على السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تكون رياح مثيرة للأتربة على جنوب الصعيد، ونشيطة على السواحل الغربية وجنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.



