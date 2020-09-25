مستشار الرئيس يكشف الحل الأول لتجنب الإصابة بكورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الحل الأول لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، هو الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن ارتداء الكمامة جزء كبير من الحماية، ولكنها ليست كل شيىء.





وأشار "تاج الدين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أن الأطقم الطبية وكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة يجب أن يحصلوا على تطعيم الأنفلونزا الموسمية.





وعن عودة الدراسة في ظل استمرار الكورونا، أكد أنه مطمئن للإجراءات التي تم إتخاذها، منوها بأن الدولة ستتخذ إجراءات أخرى أكثر حرصا وحزما ووقاية إذا حدث أي شيىء تصاعدي، معلقا: "أنا أحفادي بيروحوا الحضانة".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 801 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 92644 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 102513 حالة من ضمنهم 92644 حالة تم شفاؤها، و5835 حالة وفاة.



