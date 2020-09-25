تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على القروض العقارية من البنك الأهلى المصري

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:13 ص
البنك الأهلى المصري
البنك الأهلى المصري
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تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على القروض العقارية من البنك الأهلى المصري

يسعى البنك الأهلى المصرى إلى تقديم العديد من الخدمات والقروض التى تخدم كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب, حيث أنه يلجأ عدد كبير من الشباب إلى القروض البنكية لحل أزمات كثيرة وبسبب صعوبة الحياة ومتاعبها, كما أن البنك يوفر قروض لمتوسطى الدخل, ولفوق متوسطى الدخل, وأيضا القروض العقارية, والقروض الشخصية وغيرها من القروض الأخرى التى تخدم المواطنين.

شروط الحصول علي القروض العقارية من البنك الأهلي المصري 2020
يتيح البنك الأهلى المصرى فرصة الحصول على القروض العقارية لمن يرغبون تشطيب الوحدات السكنية الخاصة بهم لجميع الفئات العمرية, حيث أنه يقدم نسبة تمويل 70% من إجمالى مبلغ التشطيب, ويتحمل العميل نسبة 30%, كما أن العقد الخاص بالقرض يكون بين البنك والمقاول المسئول عن التشطيب والعميل, كما وضع بعض الشروط التى يجب معرفتها المتقدم على القرض, ومن هذه الشروط الآتى:

- يجب على المتقدم أن لا يمتلك أى وحدة أو شقة سكنية.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عمره عن 65 عاما.
- تشمل الشروط التى وضعها البنك الأهلى المصرى البناء والتشطيب.

المستندات المطلوبة للحصول على القروض العقارية من البنك الأهلى المصرى
حدد البنك الأهلى بعض المستندات الواجب توافرها مع العميل المتقدم للحصول على القرض, وذلك للتأكد من صحة بيانات العميل, والمستندات الواجب توافرها الآتى:

- صورة بطاقة الرقم القومي الخاص بالعميل.

- يجب توافر إيصال غاز أو كهرباء لعنوان منزل العميل الحالى.

- إحضار مستند يثبت وجود أى مصدر دخل أخر أم لا.

- يجب إحضار شهادة من جهة العمل الخاصة بالعميل توضح الدخل الشهرى, والدخل الثانوى, والوظيفة ومدة الخدمة.

- إحضار صورة من البطاقة الضريبية, وكارنيه النقابة, وشهادة تثبت الدخل الشهرى والسنوى, وكشف حساب بنكى سابق.

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على القروض العقارية من البنك الأهلى المصري

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