فرمان ناري من الخطيب بشأن ميركاتو الأهلي الصيفي

طالب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لجنة التخطيط باختيار اللاعبين الجدد الذى سيتعاقد معهم الفريق، وكذلك الراحلين عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





فرمان جديد من الخطيب ضد فايلر

اقترب المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة بسبب مشاكل تتعلق بأسرته تجعله يفضل العودة إلى بلاده، إذ من المرجح أن يستخدم البند الموجود في عقده والذي يسمح له وللنادي فسخ التعاقد خلال الفترة من 1-10 أكتوبر دون شرط جزائي.





من جانبه كشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، أن «فايلر» سيسافر إلى سويسرا يوم 30 سبتمبر الجاري، وهو نفس اليوم الذي يخوض فيه الأهلي مباراته أمام الترسانة في كأس مصر.





وأوضحت المصادر أن فايلر قد لا يعود من رحلته إلى بلاده مجددًا، خاصة في ظل رفض أسرته العيش معه في مصر، وهو ما يمثل له أزمة يسعى لحلها.





وفي سياق متصل طلب محمود الخطيب من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، حسم ملفي الصفقات الجديدة والراحلين عن القلعة الحمراء.





الجدير بالذكر أن المدرب السويسري رنيه فايلر يملك عرضًا كبيرًا من ناد سويسري، في الوقت الذي يدرس فيه النادي الأهلي محاولة الوصول إلى اتفاق ودي مع المدرب لاستمراره مع الفريق حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا.