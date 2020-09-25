روما يخطط لضم مهاجم ريال مدريد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، أن نادي روما الإيطالي، يرغب في التعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ويسعى روما لضم بديل الدولي البوسني إدين دجيكو، والذي يرغب في الرحيل عن الذئاب خلال الصيف الجاري.


وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن روما يرغب في ضم بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.


وتابع الموقع، أن روما اتجه إلى ريال مدريد، وذلك بعد توقف المفاوضات مع نابولي لضم البولندي أركاديوش ميليك.


وينتهي عقد مايورال مع ريال مدريد نهاية الموسم المقبل، ويدرس الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، الإبقاء على اللاعب.

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