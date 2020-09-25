تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الجونة في الدوري المصري

استقر طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت لنادى الزمالك، بنسبة كبيرة على التشكيل الذى يخوض به اللقاء أمام الجونة.





ويلتقي الزمالك أمام الجونة في تمام الثامنة مساءً، ضمن الأسبوع الثلاثون، من عمر مسابقة الدوري المصر الممتاز، والمقررة أقامتها على ستاد القاهرة الدولي.





ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، فيما يحل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.





وأعلن الزمالك في وقت سابق التعاقد مع باتشيكو ليقود الفريق رسميا خلفا لباتريس كارتيرون بعقد يستمر لمدة عام.





وقاد طارق يحيى الزمالك في مباراتين خسر أمام أسوان، وفاز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف.





ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف أوباما، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد