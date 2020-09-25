دورتموند يعلن تعاقده مع الجوهرة الإنجليزية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:40 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن المدير الرياضي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، مايكل زورك، تعاقد النادي مع ثالث شاب إنجليزي هوي جيمي بيوني-جيتينز (16 عاماً) من نادي مانشستر سيتي.


وقال زورك إن جيتينز "سيكون في البداية جزء من أكاديمية الشباب بالنادي وسيقيم في منزل الموهوبين. ولكن بالطبع هناك أمل أنه سيصل يوما ما لمرحلة المحترفين".


وقال زورك: "إنه لاعب موهوب للغاية، حيث إن بإمكانه صنع وتسجيل الأهداف".


وانضم بيوني جيتينز لمواطنيه جادون سانوش، الذي انضم لدورتموند وهو يبلغ 17 عاماً، وجود بيلينغاهم في وصيف النسخة الماضية من الدوري الألماني.


وتبلغ الآن قيمة سانشو 100 مليون دولار وكان بيلينغهام، المنضم حديثاً، في التشكيل الأساسي لدورتموند في مباراتين رسميتين حتى الآن.


ولكن زورك لا يريد أن يدخل بيوني-جيتينز، الذي سيلعب مع فريق تحت 19 عاماً، في مقارنة مع الثنائي.


وقال زورك: "الفتى بلغ عامه الـ17 مؤخراً، إنه أصغر بعام عندما انضم سانشو"، مضيفاً "لا ينبغي أن يكون هناك توقعات كبيرة ملقاة عليه، يجب أن يتطور بهدوء".

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