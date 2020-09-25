فرنسا تسجل 16 ألف إصابة بكورونا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements

حذر جان كاستيكس رئيس وزراء فرنسا، اليوم الجمعة، من أن الحكومة قد تضطر لإعادة عزل بعض المناطق إذا لم يشهد عدد إصابات كورونا تحسنًا خلال الأسابيع المقبلة.

وقال كاستيكس، إنه سباق مع الوقت، يجب على المواطنين التحلي باليقظة وتوخي الحذر، وإذا لم نتصرف، فقد نجد أنفسنا في وضع مشابه لما حدث في الربيع الماضي.

وأضاف: "الحكومة لا ترغب في فرض الحظر من جديد، لكنها تركت الباب مفتوحًا أمام الأمر إذا تدهورت الأوضاع".

وسجلت السلطات الصحية الفرنسية 16 ألفًا و96 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، متجاوزة بذلك الإحصائية القياسية السابقة التي بلغت 13 الفا و498 حالة، في رابع أعلى معدل للإصابات اليومية الجديدة على الإطلاق منذ 8 أيام.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ يوم

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يهدد مدربه رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يوم

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

رسالة حزينة من سواريز وزوجته لجماهير برشلونة

منذ ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:25 ص

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

07:38 ص

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»