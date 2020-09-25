أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25-9-2020 .. استقرار بعد سلسلة من التراجعات

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25-9-2020، مع استمرار تسجيلها تراجعات جديدة يوميا في ظل ارتفاع المعروض منها.

وتراوح الكيلو الأبيض بين 19و22 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 33 جنيهًا، و30 جنيهًا للساسو، و43 للرومى، و39 للبط، و26 للأوراك، 60 للبانيه، بحسب عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح من 6 إلى6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو عمر يوم يتراوح من 4 إلى 5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي عمر يوم يتراوح من 3.5 إلى 4.5 جنيه.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو اللحم الأبيض يتراوح من 19 إلى 22 جنيها.

سر كيلو اللحم البلدي يتراوح من 36 إلى 38 جنيها.

سعر كيلو لحم الأمهات يتراوح من 20 إلى 23 جنيها.

سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 30 إلى 33 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض يتراوح من 35 إلى 40 جنيها

سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 45 إلى 50 جنيها.

سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 40 إلى 45 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح من 29 إلى 32 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر يتراوح من 29 إلى 33

سعر كرتونة البيض البلدي يتراوح من 38 إلى 40 جنيها.

أسباب تراجع اسعار الدواجن

أوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن انخفاض أسعار الدواجن يرجع إلى عدة عوامل منها؛ انخفاض القوة الشرائية للمواطن المصري، المواطن لديه عدة التزامات مثل موسم بدء المدارس، بالإضافة إلى أن المواطن لديه تشبع من اللحوم بعد عيد الأضحى.