نجل زين الدين زيدان ينتقل إلى الوداد المغربي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:52 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية أن الوداد البيضاوي المغربي نجح في حسم جميع تفاصيل صفقته الثانية بعد تعاقده مع أيوب الكعبي، حيث توصل لاتفاق مع إنزو زيدان نجل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

 

وتواصل سعيد الناصيري رئيس الوداد المغربي تواصل شخصيا مع البرازيلي روبرتو كارلوس نجم ريال مدريد السابق ووكيل أعمال إنزو زيدان وتم الاتفاق معه على تفاصيل الصفقة وفي انتظار وصول النجم الفرنسي برفقة كارلوس قريبًا في مركب بنجلون للتوقيع رسميًا على العقد.

 

ووعد الناصيري رئيس الوداد في الفترة الأخيرة مشجعي النادي المغربي بمفاجآت كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قال إنه سيكون مغايرا تمامًا لباقي الصفقات السابقة.

 

ولعب إنزو زيدان في صفوف ريال مدريد كاستيا ورحل عن صفوف الملكي لخوض تجارب في العديد من الأندية على رأسها ديبورتيفو ألافيس ولوزان وديسبورتيفو أفيس وأخيراً ألميريا.

أخبار تهمك

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 10 دقيقة

رسالة حزينة من سواريز وزوجته لجماهير برشلونة

منذ ساعتين

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ يوم

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يهدد مدربه رينيه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يوم

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:25 ص

صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

07:38 ص

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»