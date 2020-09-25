صدمة كبرى للزمالك قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 08:25 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصبح فريق الزمالك مهددًا بخسارة جهود واحد من لاعبيه الأساسيين خلال المواجهة المرتقبة أمام فريق الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها منتصف الشهر المقبل.


وأكدت تقارير صحفية إصابة المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك وحاجته لفترة علاج تتراوح ما بين اسبوعين و3 أسابيع قبل عودته مجددا للمشاركة في مباريات الفريق الأبيض.


وغاب "أوناجم" عن مباراة فريقه الأخيرة أمام طنطا ببطولة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.


الجهاز الطبي للزمالك سوف يبذل قصاري جهده لمحاولة تجهيز محمد أوناجم سريعا للحاق بمباراتي الفريق أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وحدد الكاف يوم 18 أكتوبر المقبل موعدا للقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي في المغرب، فيما ستقام مباراة الإياب في برج العرب بالإسكندرية يوم 24 من نفس الشهر، بنصف نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

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