ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي ظهرت بها فيلستي، وكانت تصور الفيلم الحامل لعنوان The Last Letter from Your Lover.











وتجسد فيلستي جونز في الفيلم شخصية باسم إيلي هاورث، ويشاركها في بطولة الفيلم نابهان ريزوان.



ظهرت النجمة الإنجليزية الشابة فيلستي جونز، في اللقطات الأولى من موقع تصوير فيلمها الجديد بشوارع العاصمة الانجليزية لندن.