نجم باريس سان جيرمان: حلم كل أرجنتيني هو تتويج ميسي بكأس العالم









عبر لينادرو باريديس لاعب فريق باريس سان جيرمان، عن سعادته البالغة بسبب مزاملة ليونيل ميسي في المنتخب، مؤكدا أنه شرف كل لأي لاعب كرة قدم اللعب بجوار ليونيل.





وقال باريديس في تصريحات صحفية: "حلم جميع الارجنتينيين أن يكون ميسي بطل لـ كأس العالم، ونسعى لفعل ذلك في المونديال المقبل".



