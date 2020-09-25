نجم باريس سان جيرمان: حلم كل أرجنتيني هو تتويج ميسي بكأس العالم

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:35 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements


عبر لينادرو باريديس لاعب فريق باريس سان جيرمان، عن سعادته البالغة بسبب مزاملة ليونيل ميسي في المنتخب، مؤكدا أنه شرف كل لأي لاعب كرة قدم اللعب بجوار ليونيل. 

وقال باريديس في تصريحات صحفية: "حلم جميع الارجنتينيين أن يكون ميسي بطل لـ كأس العالم، ونسعى لفعل ذلك في المونديال المقبل".

وأشار، عن تحمسه للشائعات حول قدوم ميسي إلى باريس: "كيف لا اتحمس للشائعات التي كانت تدور حول ميسي؟، وكنت أتمنى حدوث ذلك".

أخبار تهمك

تطورات مفاجئة فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يوم

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير : مرشح أجنبي واثنان محليان لخلافة فايلر في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة حزينة من سواريز وزوجته لجماهير برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يضع شرط وحيد من أجل الاستمرار في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يهدد مدربه رينيه فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:33 م

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

08:00 م

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

11:47 م

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

12:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»