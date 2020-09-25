توماس مولر يوجه رسالة لنجم بايرن ميونخ













وجه توماس مولر لاعب بايرن ميونخ، رسالة إلى نجم الفريق بعد التتويج بلقب السوبر الأوروبي بالأمس على حساب فريق إشبيلية الإسباني.





وأشار ‏مولر في تصريحات صحفية: "نحن سعداء, إنه أمر لا يصدق، ولقد سئمنا للغاية بعد 120 دقيقة ضد إشبيلية خصم صعب، وكافحنا بقوة وأظهرنا كفريق أننا نمتلك عقلية هذا الفائز".





وأضاف: "حتى عندما لا نكون في أفضل حالاتنا، تهانينا للفريق وإلى خافي مارتينيز بشكل خاص على هدفه الرائع والحاسم، والان كأس السوبر لدينا".



