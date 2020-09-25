حارس تشيلسي الجديد يتحدث عن انتقاله للبلوز واللعب في البريميرليج

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:29 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تحدث إدوارد ميندي حارس مرمى نادي تشيلسي الجديد، عن كواليس انتقاله إلى البلوز في الأيام الماضية، مشيرا إلى أن حلمه هو اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وقال ميندي في تصريحات صحفية: "لقد كنت من مشجعي تشيلسي منذ أن كنت صغيرًا، وأعشق هذا النادي، وعندما كان عمري 12 عامًا، وأتيحت لي الفرصة مع فريق سابق لعبت فيه للذهاب إلى برايتون، وشاهدنا مباراة لتشيلسي".

وواصل: "لعب أكبر المواهب الأفريقية لهذا الفريق دروجبا، إيسيان، إيتو، ميكيل، وعندما ترى ذلك، فأنت تريد أن تستمر على نهجهم، وفيما يتعلق بحارس المرمى، فأنا الأول لذلك أشعر بالفخر حقًا، وهى أيضًا مسؤولية كبيرة".

وأكمل: "أنا دائمًا في انتظار متابعة البريميرليج مباشرة في نهاية كل أسبوع، ولكن هناك الكثير من المباريات، والكثير من التنافس، والكثير من الأهداف مثل نهاية الأسبوع الماضي، إنه دوري جذاب، والملاعب رائعة، وعند عودة الجماهير يكون هناك حماس مذهل".

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