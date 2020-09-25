كريم فهمي: نهاية "ونحب تاني ليه" لم تتغير.. ولهذا السبب شاركت في المسلسل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:51 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أكد الفنان كريم فهمي، أن نهاية مسلسل "ونحب تاني ليه" لم تتغير نهايتة من البداية كما انتشر عبر السوشيال ميديا.

وقال الفنان كريم فهمي: خلال لقثفي برنامج "معكم مني الشاذلي" أن "مؤلف المسلسل كتب النهاية التي تم عرضها منذ بداية كتابة المسلسل الذي تسبب في حالة كبيرة من الجدل بين المشاهدين.

وأضاف: "عندما عرض عليا مسلسل ونحب تاني ليه تشجعت للمشاركه في العمل لأنه كان منظومة متكاملة ".

مسلسل ونحب تاني لية حقق نجاح كبير أثناء عرضه في دارما رمضان ٢٠٢٠ فهو من بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وشريف منير، وحصل على أعلي نسبة مشاهدة في رمضان.

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