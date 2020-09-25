نادية الجندي: شباك التذاكر مقياس نجاح فيلم أو فشله.. وهذا رأيي في أفلام المهرجانات

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:22 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة نادية الجندي، أنها بدأت مشوارها الفني من خلال مسلسل يحمل عنوان "الدوامة" مؤكدة أنه نقطة تحول في مشوارها الفني حيث حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.

وقالت الجندي خلال لقائها في برنامج التاسعة مع الإعلامي وائل الإبراشي "كنت أصور فى نفس الوقت فيلم "بمبة كشر" وكان أول بطولة مطلقة لى وبسبب مسلسل الدوامة ونجاحه نجح الفيلم نجاحا كبيرا، لذلك مسلسل الدوامة يعتبر نقطة إنطلاقة بالنسبة لى ووش الخير".

كما تحدثت نادية الجندي عن صناعة السينما قائلة: "السينما ماهي صناعة للفن وتجارة لذلك لا يصح أن أقدم فيلم لا يحقق إيرادات فشباك التذاكر هو من يثبت أن هناك العديد من الجمهور حضروا العرض ويعتبر شباك التذاكر هو أكبر مقياس أن العمل متكامل".

وقالت: "بالمناسبة ظهرت لفترة ظاهرة أفلام المهرجانات وهى أفلام لا يفهمها أحد سوى صانعيها وبضع أشخاص من الجمهور، ولم تصل للجمهور فإذا لم يصل الفيلم للجمهور بالتالى لا يمكن أن يحقق أى نجاح".

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