منال سلامة تحكي موقفا مع نجلها: "قاللي هتدخلي النار"

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة منال، عن موقف جعل نجلها الوحيد يبكي بشدة في صلاة الجمعة، قائلة:  "ابني راح يصلي صلاة الجمعة رجع يقولي انتي هتدخلي النار لأنك ممثلة، وعمو الشيخ هو من قال لي ذلك".

وأضافت منال، خلال تقديمها برنامج “حلو الكلام”، المذاع على قناة “صدى البلد”: أنا قولت له له لا متخافشي لن أدخل النار، وعمو الشيخ لم يعرف جميع الممثلين بشكل صحيح، ولن أدخل النار كما قال لك.

وأوضحت أنها قالت له: "وهناك ممثلين سيدخلون النار وممثلين سيدخلون الجنة، وكذلك دكتور هيدخل الجنة وآخر سيدخل النار، وهناك شيخ سيدخل الجنة، وشيخ آخر سيدخل النار".

وأضافت"ذهبت أتحدث مع الخطيب وبدأت أتحدث معه بالأحاديث والآيات القرآنية، لكن الشيخ لم يرد عليا، وطلب مني بتغيير الحديث عن الدين".

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