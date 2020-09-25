الليلة.. العرض الخاص لفيلم "لآخر نفس"

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:59 ص
بوابة الفجر
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يقام اليوم الجمعة في تمام السابعة مساءا بتوقيت العاصمة تونس بقاعة سينما الكوليزي العرض الأول الخاص للفيلم التونسي " لآخر نفس".

ويحضر العرض قطاه عريض من صناع السينما وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين التونسيين.

وهو من بطولة كل من بسام حمراوي، أروى بن سماعيل، كوثر داودي، مالك بن سعد، شيراز حيدوري، وليد الزين، منتصر تبون، زهرة شتيوي، هاجر زيادي، سامح سناكري، ماهر جبالي وسيرين كريا.

الفيلم من إخراج محمد خليل البحري الذي شارك في كتابته أيضا مع أمين ليلي.

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