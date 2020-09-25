أوباميانج يكشف أسباب تجديد عقده مع أرسنال













كشف الجابوني ايميريك اوباميانج لاعب ارسنال الانجليزي، عن أسباب تجديد عقده مع الفريق اللندني في الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه يستمتع حاليا مع النادي بقيادة ميكيل ارتيتا.





وقال اوباميانج في تصريحات صحفية: "‏هنالك عاملين أقنعاني بالبقاء مع أرسنال، والأول هو ميكيل أرتيتا، لأنه ومنذ مجيئه أحضر فلسفة ايجابية للفريق".





وواصل: "أعتقد أن ذلك الأمر كان مهمًا لأنه ناسب طريقة لعبي، وشعرت أنه بإمكاني التطور تحت قيادته، وذلك بجانب الحب الذي حصلت عليه من الجماهير والنادي بأكمله".



