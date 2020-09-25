مظهر عبدالرحمن: هذا هو الفريق الأفضل لـ " تريزيجيه "









تحدث مظهر عبدالرحمن، نجم الكرة المصرية السابق،عن الفريق المناسب لإمكانيات تريزيجية، واختيار أرسين فينجر لمحمد النني.





قال مظهر عبدالرحمن في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" : " الفريق المناسب لإمكانيات تريزيجية هو تشيلسي"، مؤكدا على حبه للاعب لإجتهاده ولبذله أقصى ما لديه في كل مباراة.



