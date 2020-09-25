تاكياس جونياس يدخل حسابات مصر المقاصة









يبحث فريق مصر المقاصة عن التعاقد مع مدرب جديد بعدما قرر إيهاب جلال الرحيل خلال الفترة الحالية.





ورحب اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس ادارة نادي مصر للمقاصة، بتولي اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الأسبق لوادي دجلة، بتدريب الفريق الفيومي خلال الموسم الجديد.



