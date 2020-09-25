جوارديولا يشكف سر صعوبة لقاء ليستر سيتي بعد التأهل في كأس الرابطة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:27 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن سر صعوبة مواجهة ليستر سيتي المقبلة في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وتأهل مانشستر سيتي بالأمس لدور الثمن نهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على بورنموث بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. 

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "ستكون مباراة صعبة بشكل لايصدق، ولن يكون هناك اي استثناءات، ونحن سنلعب على ارضنا، ونسعى لاستغلال ذلك".

وأضاف: "‏الان علينا ان نتعافى، لان لدينا مباراة بعد 3 ايام(ليستر)، وبعد 3-4 ايام بيرنلي، وبعد ذلك ليدز يونايتد، وليس لدينا وقت للتدرب فقط نحاول الوصول للمباراة التالية بجاهزية كاملة".

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