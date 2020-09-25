رامي عياش يكافئ الطاقم الطبي الذي أنقذ زوجته.. فماذا فعل؟









وعلّق قائلًا: "فخور كتير بلقاء الجسم الطبي يللي اهتم بزوجتي داليدا وكتير من الجرحى بعد إصابتهم بالإنفجار، حبيت اشكرهم وعبر عن تقديري لهم.. الجسم الطبي في كل البلدان هو خط الدفاع الاول عن الناس، بِخاطروا بحياتهم كرمال غيرهم.. الله يحميهم وين ما كانوا".



يذكر أن رامي قد طرح فيديو كليب أغنيته "​أنا ثائر​"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وشاركته فيه الممثلة اللبنانية ​كارمن لبس​، والأغنية من كلمات نادين الأسعد، ألحان رامي عياش، والكليب من إخراج أنطوني يوسف.

أعرب الفنان اللبناني ​رامي عياش،​ عن فخره بالفريق الطبي، الذي اهتم بزوجته مصممة الأزياء اللبنانية ​داليدا عياش​، بعد إصابتها في ​إنفجار بيروت​، الذي وقع أغسطس الماضي.ونشر رامي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع زوجته خلال لقائهما بالفريق الطبي.