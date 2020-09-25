آرسنال يسعى بقوة لحسم صفقة كوتينيو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة ومديره الفني الجديد رونالد كومان يسعون لاستمرار نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينيو في الموسم الحالي.
ونوهت صحيفة ذا صن البريطانية أن كوتينيو عاد إلى برشلونة بعد أن قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف بايرن ميونخ الألماني، نجح خلالها في الفوز بالثلاثية مع العملاق البافاري (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا).
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رونالد كومان يثق في قدرات كوتينيو ويرغب في منحه فرصة جديدة مع برشلونة في الموسم الحالي وذلك في إطار التغييرات التي يسعى المدير الفني الهولندي إلى تطبيقها على خطة الفريق بعد الموسم الماضي الكارثي.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن آرسنال ما زال يرغب في التعاقد مع كوتينيو على سبيل الإعارة ويرغب مايكل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية في الحصول على خدمات النجم البرازيلي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن محاولات آرسنال لن تتوقف لأنهم يعتقدون أن مشاكل برشلونة المالية قد تجبرهم على التفريط في بعض اللاعبين الكبار مثل كوتينيو والسماح برحيله على سبيل الإعارة حتى لا يتحملون راتبه السنوي.

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