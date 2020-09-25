الجمهور يطالب سيرين عبد النور بأدوار الشر.. وهكذا جاء ردها





وردت سيرين، قائلة إنها موافقة على فكرة تجسيد أدوار الشر، معبرة عن استعدادها لذلك في أي وقت.



يذكر أن سيرين عبد النور تحصد ثمار نجاح مسلسلها دانتيل والذي يعرض حاليا عبر إحدى المنصات الالكترونية، ويشاركها البطولة النجم السوري محمود نصر وكوكبة من كبار النجوم.

طالب عدد كبير من الجمهور النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، بتجسيد أدوار الشر خلال أعمالها المقبلة لعام 2021.وكان من بين التغريدات، تلك التي كتبها الإعلامي اللبناني إيلي مرعب وقال: "‏‎ناطرين هيك دور وهيك لوك ووعد مش رح نكرهك".