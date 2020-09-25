الجمهور يطالب سيرين عبد النور بأدوار الشر.. وهكذا جاء ردها

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

طالب عدد كبير من الجمهور النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، بتجسيد أدوار الشر خلال أعمالها المقبلة لعام 2021.

وكان من بين التغريدات، تلك التي كتبها الإعلامي اللبناني إيلي مرعب وقال: "‏‎ناطرين هيك دور وهيك لوك ووعد مش رح نكرهك".

وردت سيرين، قائلة إنها موافقة على فكرة تجسيد أدوار الشر، معبرة عن استعدادها لذلك في أي وقت.

يذكر أن سيرين عبد النور تحصد ثمار نجاح مسلسلها دانتيل والذي يعرض حاليا عبر إحدى المنصات الالكترونية، ويشاركها البطولة النجم السوري محمود نصر وكوكبة من كبار النجوم.

أخبار تهمك

تطورات مفاجئة فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يوم

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. سؤال مفاجئ للإعلامي تامر أمين على الهواء

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق قوي من تامر أمين على رحيل فايلر عن الأهلى

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 18 ساعة

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:33 م

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

11:47 م

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

12:03 ص

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»