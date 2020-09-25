صور طفلة جيجي حديد من صديقها المغني زين مالك

أنجبت عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك.





ونشرت الأم صورة على إتستجرام والأب يمسك بيد ابنته، معلقة، انضمت ابنتنا إلى كوكبنا في نهاية هذا الأسبوع وقد غيرت عالمنا.



