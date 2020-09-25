تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الكروي الأول بفريق ريال مدريد على تشكيل الفريق الملكي لمواجهة ريال بيتيس، في الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري الإسباني.



وفقد حامل لقب الدوري الإسباني نقطتين في أول اختبار له في الموسم الجديد بعد التعادل بدون أهداف في ملعب أنويتا ضد ريال سوسيداد.



واستعاد الفريق الملكي الثنائي المصاب أسينسيو وهازارد، قبل مواجهة ريال بيتيس السبت المقبل.


وخاض البلجيكي إدين هازارد المران اليوم مع بقية اللاعبين بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل، كما جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا للنجم النرويجي مارتن أوديجارد سلبية.


وإليكم التشكيل ريال مدريد المتوقع للقاء ريال بيتيس:-


في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

وفي خط الدفاع: ميندي، راموس، فاران، وكارفخال.

وفي خط الوسط: كاسيميرو، كروس، ومودريتش.
أما عن خط الهجوم: رودريجو، بنزيما، وأسينسيو.

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