الكشف عن تطورات جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع محمد إبراهيم

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:25 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي النادى الأهلى لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد محمد عبد السلام رئيس مجلس اارة نادي مصر للمقاصة، عدم وجود أية عروض رسمية وصلت للتعاقد مع محمد ابراهيم صانع العاب فريق الكرة سواء من الاهلي أو بيراميدز. 

وقال عبد السلام في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع علي قناة النهار: "لم تصل أي عروض رسمية لمحمد ابراهيم، وكل ما يُثار عبارة عن كلام من وكلاء اللاعبين ولا توجد أي مفاوضات رسمية". 

وتابع: "كل ما يشغل بال اللاعب حاليًا هو الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل، والتركيز في مباريات مصر للمقاصة".

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