صورة تثير الجدل بشأن حمل ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي





شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام، صورة رومانسية برفقة النجمة ياسمين عبد العزيز





ولاقت الصورة إعجابًا كبيرًا من جمهور الثنائي الذي بادر بالتعليقات الإيجابية ومشاركة الصورة على نطاق واسع.





وعلق الجمهور على الصورة من حيث طريقة ووضعية التصوير التي ظهر خلالها العوضي ممسكًا ببطن ياسمين عبد العزيز.





وجاءت جميل التعليقات على النحو التالي: " المسكة دى مش مطمناني"، "شكلها فيها بيبي"، فيما تسائل البعض "حامل ولا ايه".





يذكر أن أحمد العوضي حل الخميس الماضي، ضيفًا عبر برنامج معكم من تقديم الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية CBC، وتحدث خلال الحلقة عن أمور كثيرة.



