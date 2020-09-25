الأوبرا المصرية تحتفل بأشهر مغني "باص باريتون" في مصر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
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قدمت دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير الثامنة مساء اليوم،  لمغني الأوبرا العالمي، رضا الوكيل.

ويقدم الـ "باص باريتون" الأشهر في مصر مختارات من أشهر المسرحيات الغنائية والأغاني العالمية، بمشاركة كورال أوبرا القاهرة، وأوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة المايسترو، هشام جبر. والحفل من إخراج هشام الطلي وإشراف فني، إيمان مصطفى.

ورضا الوكيل هو مغني أوبرا من طبقة "باص باريتون" يمارس الغناء الأوبرالي في دار الأوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988، حيث درس الغناء في القاهرة على يد كل من جيلان رطل وفيوليت مقار، وفي إسبانيا على يد إيمغارد سيفريد.

 وحصل على درجة الدكتوراه في الغناء من كونسيرفاتوار القاهرة، عقب انتهاء منحته الدراسية في معهد الإيكول نورمال للموسيقى في باريس، تحت إشراف كل من كارولين دوما وميشال رو، حيث حصل هناك على أعلى شهادة في التخصص.


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