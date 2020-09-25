شاهد.. انفجار خط صرف صحي في "وادي حوف"

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:32 ص
لقطة من الفيديو المتداول
لقطة من الفيديو المتداول
الفجر
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انفجر قبل قليل، خط صرف صحي بالقرب من محطة مترو وادي حوف، ما أدى إلى بطء حركة المرور، وتزاحم السيارات.

هذا، وتقوم الأجهزة المعنية بسحب مياه الصرف، من شارع المصانع الذي وقع فيه الانفجار، وإصلاح الخط المنكسر.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح غرق الشوارع بمياه الصرف الصحي، وسط بطء في حركة المرور بسبب المياه.

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وادي حوف خط صرف صحي حلوان بوابة الفجر انفجار الفجر

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