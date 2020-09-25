مستشار الرئيس: الطبيب المصري لديه قدرات كبيرة جدا (فيديو)

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بتعامل الأطقم الطبية خلال جائحة كورونا، قائلا: "تعظيم سلام لهذا الجيش الأبيض العظيم".

وأشار "تاج الدين"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الطبيب المصري لديه قدرات كبيرة جدا في التشخيص، مضيفا: "يوجد أطباء في مصر عندما يدخل عليه المريض بيحط في دماغه هو ممكن يكون عنده إيه".

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن المكنة الطبية المصرية "نمرة واحدة" وأهم من أي شيء آخر.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 801 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 92644 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 102513 حالة من ضمنهم 92644 حالة تم شفاؤها، و5835 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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