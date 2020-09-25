مساعد وزير الداخلية الأسبق: جماعة الإخوان الإرهابية تصدعت بشكل تام (فيديو)

قال اللواء مجدي بسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن جماعة الإخوان الإرهابية تلقت الكثير من الصفعات منذ ثورة 30 يونيو، حتى تصدع كيان الإخوان بشكل تام، معقبًا:" الجماعة الإرهابية مش ناقصة صفعات".



وتابع "بسيوني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن الجماعة الإرهابية التي تنادي بالتظاهر ضد النظام من الخارج لا يريدون مصلحة الدولة، مشيرًا إلى أن من يراوده التفكير في المشاركة في مظاهرات الإخوان، عليه أن يعلم بأن الجماعة الإرهابية غدارة، وقد تسعى لإثارة الفوضى مثلما حدث في أحداث شارع محمد محمود.





