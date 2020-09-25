أنغام تشعل أجواء حفل اليوم الوطني السعودي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:56 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أشعلت النجمة أنغام،  أجواء حفلها الغنائي ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 90.

وقدمت خلال الحفل أغنية "يا ريتك فاهمني" وعدد أخر من أغنياتها الشهيرة .

ويشارك في احتفالات العيد الوطني للسعودية عدد من نجوم الغناء من بينهم المطربة الإماراتية أحلام وراشد الماجد وغيرهم.

واختتم المطرب راشد الماجد، أولى حفلات اليوم الوطني السعودي، التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه.

واشعلت الفنانة الإماراتية أحلام أجواء حفلها الغنائي المقام بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بعدد من أغنياتها الشهيرة

ويغيب الحضور الجماهيري عن الحفل بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد التي تجتاح العالم.

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تطورات مفاجئة فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ ساعتين

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 6 ساعات

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

كلوب يستهدف التعاقد مع هدف ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يوم

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق قوي من تامر أمين على رحيل فايلر عن الأهلى

منذ ساعة و 18 دقيقة

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:47 م

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

12:03 ص

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»