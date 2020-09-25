محمد صلاح: باتشيكو مدرب على أعلى مستوى

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

تعاقد نادى الزمالك مع المدرب البرتغالي جايمى باتشيكو بعدما رحل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الأبيض خلال الأيام الماضية.

وأكد محمد صلاح٬ المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك٬أن البرتغالي جايمي باتشيكو٬ مدير فني فنيا على أعلي مستوي وقريب للغاية من اللاعبين.

وقال صلاح فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "باتشيكو يهتم بأدق التفاصيل مع الجهاز المعاون يوميا٬ وفى الفترة الحالية يملك لاعبين على أعلي مستوي".

وأضاف: "باتشيكو فكره عقيم بسبب الطريقة الدفاعية ولكنه مدرب مميز للغاية٬ والجيل الحالي أفضل من الفترة الأولي للمدرب البرتغالي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون الزمالك البرتغالي باتشيكو الاعلي

أخبار تهمك

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة «الهداف»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بعد محاولة الهروب الفاشلة.. وزير الداخلية يتفقد سجون طرة

منذ يوم

عاجل.. سمير صبري يتقدم ببلغ للنائب العام ضد أصالة

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق قوي من تامر أمين على رحيل فايلر عن الأهلى

منذ ساعة و 14 دقيقة

كلوب يستهدف التعاقد مع هدف ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" حقيقة تغيير موعد بدء الدراسة

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات مفاجئة فى مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ أقل من ساعتين

رضا عبد العال يرشح قاهر الزمالك لخلافة فايلر في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

صلاح يشيد بكارتيرون بعد تجديد تعاقده مع الزمالك

كواليس تعاقد التعاون السعودي مع كارتيرون

خليفة كارتيرون.. 3 مدربين كبار على طاولة الزمالك

نجوم الزمالك يرغبون فى التعاقد مع هذا المدرب

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع باتشيكو

خليفة كارتيرون.. الزمالك يستقر على المدرب القادم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:47 م

الصحة: تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

صحيفة إيطالية: صفقة تبادلية نارية بين يوفنتوس وبرشلونة

12:03 ص

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت

06:33 م

عاجل.. النائب العام يصدر بيانا هاما بشأن قضية الفيرمونت

08:18 م

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»