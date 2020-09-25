مواجهات قوية لبنى سويف والبنك الأهلي والالومنيوم والمنيا بالقسم الثاني

الفجر الرياضي

1- الفيوم مع بنى سويف





2- البنك الأهلي مع سوهاج

3- الإعلاميين مع الألومنيوم

4- طهطا مع شبان قنا







وشهد لقاء الدور الأول فوز الشبان بهدف أحمد الجبلاوي.



5- ديروط مع بترول أسيوط



وفي ديربي قوي، يلتقي فريق ديروط، بقيادة أحمد سعد مع فريق بترول أسيوط، بقيادة محمد عبد السميع، ويحتل ديروط المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة، بينما فريق البترول في المركز الخامس، برصيد 27 نقطة.





وخسر ديروط في الدور الأول بهدفين مقابل هدف، سجلهما مصكفى شلبي، وأحرز لديروط، عىفة شعبان.



6- تليفونات بني سويف مع المنيا



يواجه فريق تليفونات بني سويف بقيادة أبو العينين شحاتة، نظيره فريق المنيا بقيادة شديد قناوي،حيث يحتل فريق التليفونات المركز السابع برصيد 23 نقطة بعد أن تلقى هزيمة من سوهاج بهدف، بينما فريق المنيا في المركز الثامن برصيد 22 نقطة بعد فوزه على فريق الفيوم بهدفين مقابل هدف، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول٠



ترتيب المجموعة الاولى



1- بنى سويف 38 نقطة

2- البنك الأهلي 38 نقطة

3- الألومنيوم 33 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 27 نقطة

6- سوهاج 25 نقطة

7- تليفونات 23 نقطة

8- المنيا 22 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10-الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12- طهطا 11 نقطة

تنطلق جولة مرتقبة في مجموعة الصعيد، بالقسم الثاني، في الثالثة من عصر السبت، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر، حيث تشهد المجموعة الأولى 6 مواجهات من العيار الثقيل، أبرزهم الفيوم وبني سويف،والبنك اللأهلى مع سوهاج.ويقدم "" مباريات الجولة التاليةعلى ملعب الاسيوطي، يستضيف فريق الفيوم بقيادة كرم جابر، فريق بنى سويف بقيادة حسن موسى، ويدخل فريق بنى سويف اللقاء وهو في القمة، برصيد 38 نقطة بعد فوزه على ديروط 2/5 ، بينما الفيوم في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بعد هزيمته أمام المنيا 1/2.حقق بنى سويف الفوز بهدف بلال سالم في الدور الأول.يستضيف فريق البنك الأهلي، على ملعبه، فريق سوهاج، وبحتل البنك وصافة المجموعة برصيد 38 نقطة بعد فوزه على شبان قنا، بينما سوهاج في المركز السادس، بعد فوزه على التليفونات، شهد الدور الأول فوز البنك بهدف أحمد حامد .يحل فريق الألومنيوم، بقيادة ياسر الكناني، ضيفا ثقيلا على فريق الإعلاميين بقيادة أحمد صالح، ويدخل فريق الإعلاميين اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 19 نقطة بعد هزيمته أمام بترول أسيوط بهدفين دون رد، بينماالألومنيوم في المركز الثالث بعد تعادله مع طهطا بهدفين لمثلهما.وحقق فريق الألومنيوم الفوز بثلاثية نظيفة، في الدور الأول سجلها اغاثون ميلاد ومحمد عبد الحفيظ،ومحمد عبد الحميد.يواجه فريق طهطا بقيادة مصطفى حكيم مع فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين، ويعد طهطا متذيل المجموعة برصيد 11 نقطة بعد تعادله مع الألومنيوم، في حين قنا صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة بعد هزيمته على ملعبه من البنك الأهلي بهدفين نظيفين.