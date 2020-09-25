تعليق قوي من تامر أمين على رحيل فايلر عن الأهلى

نفى الإعلامي، تامر أمين، ما تناقلته المواقع الإخبارية عن توجيه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر إلى مدرب الفريق الأول لكرة القدم السويسري رينيه فايلر.



وقال "أمين" خلال تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "الأهلي لم يوجه الشكر إلى فايلر، ولم يعين محمد يوسف، ولكن واضح أن فايلر مش عايز يكمل، والمفاوضات وصلت لطريق مسدود".



وأضاف الإعلامي: "هناك بند في عقد فايلر يتيح له أو للنادي الأهلي خلال الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر المقبل فسخ التعاقد بدون دفع الشرط الجزائي، وعلشان كده انت مش هتسمع أي أخبار عن رحيله أو بقائه إلا يوم 1 أكتوبر".



وتابع: "يبدو أن هذا الشرط كان محطوط قبل فترة كورونا على أساس أن تكون جميع البطولات انتهت قبل هذا التوقيت، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وتأخرت جميع المنافسات".



واستطرد تامر أمين: "يبقى الحال كما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء إلى الشرط الجزائي، من الآخر كده كان فيه وخلص".



وكان عبر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن خالص شكره وامتنانه لكل المؤسسات والاتحادات والشخصيات الرياضية، التي بادرت بتهنئة النادي بانتصاراته في مختلف الألعاب، وفي المقدمة إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والعديد من الأندية الشقيقة.



وبهذه المناسبة وجه المجلس التهنئة لجماهير الأهلي الغفيرة، مؤكدًا اعتزازه بدورها الكبير كقوة داعمة في كل زمان ومكان.



وناشدها الحرص الدائم والالتزام بالروح الرياضية واحترام المنافس، ودعم جهود الدولة والتعاون مع مؤسساتها الوطنية التي لا تدخر جهدًا من أجل المصلحة العليا للبلاد.



وأكد المجلس على أن هذه الجماهير الواعية لا تلتفت للإشاعات الزائفة والدعوات الهدامة، ولن تقبل بالمزايدة على حبها لناديها ومساندة بلادها، التي تحتاج إلى تكاتف الجميع.



وتبقى جماهير الأهلي دائمًا الحصن الداعم للنادي والوطن.

